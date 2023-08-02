Курс доллара превысил 94 рубля

Рубль продолжает падение - доллар уже торгуется выше 94 рублей - впервые с марта прошлого года, следует из данных Мосбиржи.

Стало известно, каким будет курс рубля в августе

Курс доллара по состоянию на 17.20 по московскому времени вырос на 1,69 рубля, до 94,02 рубля, евро - на 1,70 рубля, до 102,88 рубля, юань продается за 13,05 рубля.

Ранее стало известно, что россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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