Курс доллара превысил 94 рубля
2 августа 202317:22
Рубль продолжает падение - доллар уже торгуется выше 94 рублей - впервые с марта прошлого года, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара по состоянию на 17.20 по московскому времени вырос на 1,69 рубля, до 94,02 рубля, евро - на 1,70 рубля, до 102,88 рубля, юань продается за 13,05 рубля.
Ранее стало известно, что россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя девочками в Анапе
- Великобритания поменяет посла в России
- Курс доллара превысил 94 рубля
- Участники банды Гагиева получили от 12 лет колонии до пожизненного заключения
- Ксения Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным
- ФСБ: в Армавире предотвратили теракт
- Путин заявил, что у политики Киевского режима нет будущего
- Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру
- СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере
- Гладков: добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru