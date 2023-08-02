Курс доллара превысил 94 рубля

Курс доллара по состоянию на 17.20 по московскому времени вырос на 1,69 рубля, до 94,02 рубля, евро - на 1,70 рубля, до 102,88 рубля, юань продается за 13,05 рубля.

Ранее стало известно, что россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

