Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза
Российские аграрии закупили в 2,5-3 раза меньше техники, чем годом ранее, сказал НСН Аркадий Злочевский.
У российских аграрием довольно старая техника, а из-за редких обновлений она стареет еще быстрее, сказал в пресс-центре НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«У нас просто катастрофические показатели по закупкам техники. Обновление кончилось. Мы закупили в 2,5-3 раза меньше техники, чем обычно закупали каждый год. По некоторым видам техники падение в три раза! Техника стареет. Она у нас вообще пожилая. Надо еще учитывать: чем меньше обновлений, тем быстрее техника будет стареть из-за возросшей нагрузки», — сказал собеседник НСН.
Всемирная продовольственная программа предупреждает: в 2026 году больше 360 миллионов людей могут остаться без достаточного количества еды, а ещё десятки миллионов рискуют голодать. Всё из‑за проблем в Ормузском проливе — через него проходит огромная часть мировых поставок нефти, газа и химикатов. Из‑за конфликта США и Ирана движение судов почти прекратилось. Страны региона — Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран и ОАЭ — стали меньше поставлять азот, серу и фосфаты. Из‑за этого цены на них выросли на 30%.
Ранее Злочевский сказал в пресс-центре НСН, что сейчас наступает активная фаза сева, он идет с задержками в среднем на две-три недели по сравнению с прошлым годом.
