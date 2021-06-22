Песков заявил о неизбежности дискриминации непривитых от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что непривитые от коронавируса и не имеющие антител граждане «так или иначе попадут в менее выгодное положение», по сравнению со сделавшими укол или переболевшими, сообщает РИА Новости.

По его словам, нестандартное поведение вируса приведёт к тому, что «дискриминация неминуемо наступит».

Комментируя заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая назвала «нечестной игрой» попытки заставить людей вакцинироваться под угрозой поражения в правах, Песков отметил, что в Кремле знают о мнении омбудсмена и считают это «поводом для рассмотрения в оперативном штабе», однако сложившаяся эпидимиологическая ситуация «требует энергичных мер».

«Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», - резюмировал пресс-секретарь.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса, сообщает RT. В частности, россияне рассказывают ей об угрозах лишиться премии или отпуска из-за отсутствия прививки.