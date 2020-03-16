Сотовая связь в России может подорожать на 20 процентов
Рабочая группа комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT сообщила о возможном росте тарифов на сотовую связь. Сотовые операторы заявили, что рост цен неизбежен в том случае, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям, сообщает «Коммерсант».
Подорожание связи ожидается также из-за падения курса рубля, пишут «Известия».
В проекте предлагается введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.
В рабочую группу РСПП по связи и IT вошли представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса» и Mail.ru Group, передает Ura.ru.
В январе сотовые операторы поднимают цены на архивных тарифах. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что ничего неожиданного в повышении нет, но особое внимание со стороны СМИ, в первую очередь, связано с исполнением «закона Яровой».
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