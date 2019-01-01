Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса рассказал НСН, кто стоит за идеей Минфина запретить ЕНВД.
Эксперты и общественник предупредил о возможном закрытии магазинов нестационарной торговли. Это может произойти в случае, если продавцов, торгующих маркированным товаром, лишат возможности использовать специальные налоговые режимы, тем самым сокращая налоговую нагрузку.
С подобными предупреждениями выступили «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли. В письме к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову бизнес-сообщество предупредило, что при отмене патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) большая часть несетевых магазинов закроется. Они попросту не смогут справиться с возросшей налоговой нагрузкой. Как пишет РБК, под удар в первую очередь могут попасть продавцы табака, одежды и обуви. Они торгуют товарами, подлежащими маркировке.
Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил, что для регулирования ситуации на рынке давно нужно было принять поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской федерации»
«Это лишний раз подтверждает, что сжимается потребительский рынок, конкуренция возрастает, сильные игроки в виде сетей внимательно следят за ситуацией. Они все делают для того, чтобы увеличить свою часть рынка. Отсюда и все эти новации», - заметил Ермаков.
Омбудсмен посетовал, что государство не может вот уже в течение пять лет принять поправки в ФЗ-381, который навели бы порядок в магазинах нестационарной торговли.
«Это настоящая борьба за рынок, по-другому и не скажешь»
По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, пишет РБК, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». Потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота.
«Президент сказал: хватит экспериментов с налогами, нужно их зафиксировать, успокоить бизнес. Но новации выходят одна за другой. И эта новость тоже насторожила рынок. Если разобраться, может, там и ничего кардинального, но игроки явно встревожатся. На прошлой неделе мы встречались с руководством Минпрома, который как раз работает над проблемами магазинов нестационарной торговли. Ведомство гарантирует, что в мае закон будет принят», - рассказал НСН общественный омбудсмен Виктор Ермаков.
Добавим, маркировка введена или начнет действовать для лекарств, ювелирных изделий, табачной продукции, некоторых видов одежды, постельного белья, духов, фотокамер, обуви и изделий из меха.
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