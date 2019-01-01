Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов

С подобными предупреждениями выступили «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли. В письме к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову бизнес-сообщество предупредило, что при отмене патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) большая часть несетевых магазинов закроется. Они попросту не смогут справиться с возросшей налоговой нагрузкой. Как пишет РБК, под удар в первую очередь могут попасть продавцы табака, одежды и обуви. Они торгуют товарами, подлежащими маркировке.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил, что для регулирования ситуации на рынке давно нужно было принять поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской федерации»

«Это лишний раз подтверждает, что сжимается потребительский рынок, конкуренция возрастает, сильные игроки в виде сетей внимательно следят за ситуацией. Они все делают для того, чтобы увеличить свою часть рынка. Отсюда и все эти новации», - заметил Ермаков.

Омбудсмен посетовал, что государство не может вот уже в течение пять лет принять поправки в ФЗ-381, который навели бы порядок в магазинах нестационарной торговли.