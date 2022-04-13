Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в среду, что Москва надеется на продолжение проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток», сообщает «Интерфакс».
«Рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над газопроводом будет продолжена», - сообщила Захарова.
По её словам, проект объективно взаимовыгодный и в Исламабаде об этом известно.
«Его осуществление придаст хороший импульс развитию и пакистанской энергетики и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам», - отметила российский дипломат.
На этой неделе правительство Пакистана возглавил Шахбаз Шариф, который в своей внешней политике тяготеет к США. Прежний премьер-министр Имран Хан, выступавший за укрепление сотрудничества с Россией и Китаем, был смещён со своего поста из-за обвинений в коррупции.
Сам Хан заявил, что в его отстранении от власти замешены США.
Ранее партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»
- Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине
- ООН: Является ли ситуация на Украине геноцидом решит Международный уголовный суд
- Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
- Пять уголовных дел возбуждены в связи с осквернением советских памятников за рубежом
- Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян
- Австрия против введения эмбарго на российский газ
- Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
- Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
- Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru