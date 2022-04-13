Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в среду, что Москва надеется на продолжение проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток», сообщает «Интерфакс».

«Рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над газопроводом будет продолжена», - сообщила Захарова.

По её словам, проект объективно взаимовыгодный и в Исламабаде об этом известно.

«Его осуществление придаст хороший импульс развитию и пакистанской энергетики и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам», - отметила российский дипломат.