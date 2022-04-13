Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в среду, что Москва надеется на продолжение проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток», сообщает «Интерфакс».

«Рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над газопроводом будет продолжена», - сообщила Захарова.

По её словам, проект объективно взаимовыгодный и в Исламабаде об этом известно.

«Его осуществление придаст хороший импульс развитию и пакистанской энергетики и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам», - отметила российский дипломат.

Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана

На этой неделе правительство Пакистана возглавил Шахбаз Шариф, который в своей внешней политике тяготеет к США. Прежний премьер-министр Имран Хан, выступавший за укрепление сотрудничества с Россией и Китаем, был смещён со своего поста из-за обвинений в коррупции.

Сам Хан заявил, что в его отстранении от власти замешены США.

Ранее партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МоскваГазопроводПакистанМария Захарова
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