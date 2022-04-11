Партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента
Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» вышла из состава парламента страны незадолго до начала выборов нового премьера. Об этом заявил экс-министр иностранных дел и вице-президент «Техрик-и-Инсаф» Шах Махмуд Куреши.
Он также является кандидатом от партии на выборах премьера. При этом отмечается, что, несмотря на то, что имя Куреши останется в бюллетене для голосования, единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана фактически становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф.
9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Позже политик заявил о начале борьбы против иностранного заговора.
До этого он отмечал, что его независимая внешняя политика якобы раздражала представителей западных стран, в частности, США, поэтому они профинансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В Вашингтоне опровергли эту информацию.
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