Партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента

Партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» вышла из состава парламента страны незадолго до начала выборов нового премьера. Об этом заявил экс-министр иностранных дел и вице-президент «Техрик-и-Инсаф» Шах Махмуд Куреши.

Он также является кандидатом от партии на выборах премьера. При этом отмечается, что, несмотря на то, что имя Куреши останется в бюллетене для голосования, единственным кандидатом на пост премьер-министра Пакистана фактически становится президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф.