Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана

Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана после роспуска парламента страны, говорится в уведомлении от кабинета министров государства.

При этом президент страны Ариф Алви в своем аккаунте в Twitter сообщил, что политик продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера.

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3 апреля пакистанский лидер по предложению премьер-министра распустил парламент страны. Это произошло после того, как вице-спикер парламента Касим Сури отклонил вотум недоверия премьер-министру и заявил, что это противоречит пятой статье Конституции. Позже решение об отмене голосования по вотуму недоверия вызвало недовольство у представителей оппозиционных партий. Они заявили, что опротестуют решение в суде.

По данным министра информации и телерадиовещания Пакистана Фарруха Хабиба, новые парламентские выборы в стране могут состояться через 90 дней.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ПолитикаПрезидентПарламентПремьер-министрПакистан
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