Имрана Хана сняли с поста премьер-министра Пакистана

3 апреля пакистанский лидер по предложению премьер-министра распустил парламент страны. Это произошло после того, как вице-спикер парламента Касим Сури отклонил вотум недоверия премьер-министру и заявил, что это противоречит пятой статье Конституции. Позже решение об отмене голосования по вотуму недоверия вызвало недовольство у представителей оппозиционных партий. Они заявили, что опротестуют решение в суде.

По данным министра информации и телерадиовещания Пакистана Фарруха Хабиба, новые парламентские выборы в стране могут состояться через 90 дней.