СМИ: Еврокомиссия отключит «Тинькофф» и Альфа-банк от SWIFT

Еврокомиссия предложила отключить от системы международных платежей SWIFT еще четыре российских банка. Речь идет об Альфа-банке, «Тинькофф» и Росбанке, сообщило Reuters. Четвертый банк агентство не назвало.

По данным Reuters, под новые ограничения могут также попасть асфальт и резина из России, сталь и алюминий, которые используют при строительстве. Кроме того, Европа намерена усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизоров, транспорта.