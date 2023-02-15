СМИ: Еврокомиссия отключит «Тинькофф» и Альфа-банк от SWIFT

Еврокомиссия предложила отключить от системы международных платежей SWIFT еще четыре российских банка. Речь идет об Альфа-банке, «Тинькофф» и Росбанке, сообщило Reuters. Четвертый банк агентство не назвало.

По данным Reuters, под новые ограничения могут также попасть асфальт и резина из России, сталь и алюминий, которые используют при строительстве. Кроме того, Европа намерена усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизоров, транспорта.

Медведев заявил, что глава ЕК при подсчете убытков РФ от санкций «увидела не тот орган»

В новом пакете санкций предполагается ужесточить контроль над продажей спутниковых данных Китаю, которые могут быть переданы Москве. Меры могут затронуть арабскую службу канала RT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что десятый пакет антироссийских санкций примут к годовщине ввода войск России на Украину — 24 февраля. Она сообщила, что Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций в отношении России на 11 миллиардов евро. На заявление отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который утверждает, что глава ЕК совсем не разбирается в экономике.

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