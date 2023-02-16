«Нужна золотая середина»: В России призвали к отмене валютных ограничений

«Если мы рассматриваем ситуацию с экономической точки зрения, то имеем набор следующих факторов: страны Еврозоны ограничивают импорт бумажных купюр. То есть, технически это происходит зачастую так, что вы не можете даже с незначительной суммой выехать из стран Евросоюза в Россию, и соответственно, привезти бумажные купюры. С другой стороны, мы видим ограничения с внутренним регулированием. Это связано с попыткой Банка России существенно ограничить свободное движение капитала, то есть до сих пор, по сути, эти ограничения не отменены полностью спустя почти год после их введения. Например, речь идет об ограничении на вывоз наличных банкнот, ограничений на сделки, и, соответственно, все в совокупности сказывается негативно на посредниках, на банках в том числе, и если ограничения отменить, то посредникам будет выгоднее работать. Поэтому логично, что они выступают за снятие этих ограничений», - заявил Нигматуллин.

Отвечая на вопрос о том, какое будущее ждет серый и черный валютные рынки в России, экономист назвал вполне логичным их развитие из-за недостаточного регулирования со стороны Банка России.

«Есть много нюансов, связанных с тем, что если какая-то сфера или отрасль отрегулирована не должным образом, то это естественным образом стимулирует рост серого или черного рынка. Типичный пример: допустим, введение слишком высоких акцизов на «вредные привычки»: сигареты или алкоголь. Это провоцирует развитие нелегальных взаимодействий. Это работает во всех аспектах. Предположу, что и в сфере валютообменных операций. Нужно искать какую-то золотую середину, которая позволила бы держать платежный баланс, если ЦБ ограничивает свободное движение капитала», - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах Еврокомиссии отключить отключить от системы международных платежей SWIFT четыре российских банка, в том числе «Альфа-банк», «Тинькофф» и Росбанк.