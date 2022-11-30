Захарова назвала дном - инициативу по введению потолка цен на российские энергоносители
Идея западных стран о потолке цен на российские энергоносители, в первую очередь на нефть, создает крайне опасный прецедент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не потолок, а дно», - подчеркнула дипломат.
По её словам, введение потолка цен на российскую нефть - это не просто не рыночная, а антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок, и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.
Захарова также напомнила о предупреждении Москвы не поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к инициативе по потолку цен.
Ранее в Китае заявили, что ограничение цен на российскую нефть выгодно США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Вооружённые силы РФ полностью освободили Андреевку в ДНР
- Немецкая компания Uniper подала в суд на «Газпром»
- Рябков: Россия перенесла комиссию по ДСНВ из-за действий США вокруг Украины
- Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога
- СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
- В России назвали последствия отмены программы льготной ипотеки
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Цзян Цзэминя
- Захарова назвала дном - инициативу по введению потолка цен на российские энергоносители
- Мэр Харькова призвал ввести графики отключения электроэнергии
- Мировой рейтинг PornHub возглавила российская порноактриса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru