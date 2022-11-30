Захарова назвала дном - инициативу по введению потолка цен на российские энергоносители

По её словам, введение потолка цен на российскую нефть - это не просто не рыночная, а антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок, и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.

Захарова также напомнила о предупреждении Москвы не поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к инициативе по потолку цен.

Ранее в Китае заявили, что ограничение цен на российскую нефть выгодно США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

