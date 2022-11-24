СМИ: новое обсуждение странами ЕС потолка цен на российскую нефть пройдет в декабре

Если министры достигнут согласие, то лидеры государств ЕС подпишут соглашение 15-16 декабря.

Кроме того, Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

