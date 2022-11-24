СМИ: новое обсуждение странами ЕС потолка цен на российскую нефть пройдет в декабре

Министры энергетики стран ЕС соберутся на новое обсуждение по уровню потолка цен на российскую нефть 13 декабря, сообщает Politico.

По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться по так называемому механизму коррекции газового рынка.

Песков оценил планы Запада ввести «потолок» цен на нефть из РФ

Если министры достигнут согласие, то лидеры государств ЕС подпишут соглашение 15-16 декабря.

Кроме того, Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСРоссияЦена На НефтьЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры