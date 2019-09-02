Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» заявил в эфире НСН о необходимости поднять тарифы на авиабилеты на 40 процентов.
Авиабилеты по итогам этого года подорожают приблизительно на 9-10 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Отмечается, что на ожидаемое повышение цен повлияла высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей.
Стоимость авиабилетов должна подняться не на 10, а на 40 процентов, заявил в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, отметив, что для некоторых перевозчиков от этого зависит дальнейшее существование (слушайте аудио).
«Себестоимость перевозок на сегодняшний день такова, что при нынешнем уровне затрат авиакомпании рентабельную эксплуатацию осуществить не могут. В пределах 10% рост цен должен был быть давно, но авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40. Если этого не произойдет осенью или весной, осенью скорее, многие авиакомпании будут вынуждены прекратить свою деятельность, потому что суммарный убыток, который был накоплен по первому полугодию, очень большой, больше чем в прошлом году. Если так дело пойдет, то суммарный убыток приблизится к миллиарду долларов по 2019 году», — предупредил эксперт.
Добавим, что по данным АЭВТ, убыток авиакомпаний в первом квартале этого года составил 45 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
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