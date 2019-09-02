Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний

«Себестоимость перевозок на сегодняшний день такова, что при нынешнем уровне затрат авиакомпании рентабельную эксплуатацию осуществить не могут. В пределах 10% рост цен должен был быть давно, но авиакомпании очень боялись повышать тарифы, потому что боялись, что сократится пассажиропоток. Но сегодня становится ясно, что не на 10% надо поднимать, а процентов на 40. Если этого не произойдет осенью или весной, осенью скорее, многие авиакомпании будут вынуждены прекратить свою деятельность, потому что суммарный убыток, который был накоплен по первому полугодию, очень большой, больше чем в прошлом году. Если так дело пойдет, то суммарный убыток приблизится к миллиарду долларов по 2019 году», — предупредил эксперт.

Добавим, что по данным АЭВТ, убыток авиакомпаний в первом квартале этого года составил 45 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

