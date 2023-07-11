Задолженность по налогам в РФ достигла 2,5 триллиона рублей

К 1 января текущего года в России совокупная задолженность по налогам и сборам составила 2,5 трлн рублей, сообщают «Известия».

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За год показатель увеличился на 545 млрд рублей за год. При этом дефицит российской казны в прошлом году достиг 3,3 трлн рублей.

Отмечается, что задолженность растет по НДС, налогу на прибыль организаций, а также по платежам за пользование природными ресурсами.

Проблемы со сбором налогов в России связаны с их чрезмерной централизацией, заявил в интервью НСН директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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