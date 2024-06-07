«Задержит на рынке труда»: К чему приведет индексация пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ-2024. «Из-за финансовых ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей»,- сказал он.

По словам Сафонова, экономика страны только выиграет от принятого решения.

«После отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам наблюдалось резкое сокращение числа занятых среди инвалидов III группы. Только в этой категории с рынка ушло 1,5 миллиона человек. В конечном итоге проиграла экономика. В условиях кадрового голода необходимо стараться экономическими стимулами задержать на рынке труда как можно большее количество людей. Государству выгодно, когда работники работают и своей заработной платой продолжают вносить взносы в пенсионный фонд. Они частично покрывают расходы, которые пенсионный фонд несет при индексации пенсий. С возобновлением индексаций для работающих пенсионеров можно ожидать, что на белый рынок труда вернется порядка четырех миллионов человек. Государство только выиграет», - заявил он.