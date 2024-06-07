«Задержит на рынке труда»: К чему приведет индексация пенсий работающим пенсионерам
С 2025 года пенсии работающим пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции, рассказал НСН Александр Сафонов.
Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров вернет на рынок труда около четырех миллионов человек, сообщил в беседе с НСН проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ-2024. «Из-за финансовых ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей»,- сказал он.
По словам Сафонова, экономика страны только выиграет от принятого решения.
«После отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам наблюдалось резкое сокращение числа занятых среди инвалидов III группы. Только в этой категории с рынка ушло 1,5 миллиона человек. В конечном итоге проиграла экономика. В условиях кадрового голода необходимо стараться экономическими стимулами задержать на рынке труда как можно большее количество людей. Государству выгодно, когда работники работают и своей заработной платой продолжают вносить взносы в пенсионный фонд. Они частично покрывают расходы, которые пенсионный фонд несет при индексации пенсий. С возобновлением индексаций для работающих пенсионеров можно ожидать, что на белый рынок труда вернется порядка четырех миллионов человек. Государство только выиграет», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, индексация не компенсирует выплаты, которые пенсионеры не получали с 2016 года, в период отказа от подобной практики.
«Ежегодная индексация пенсий возможна на уровень инфляции. Например, примут решение, что с 2025 года будут индексировать выплаты работающим пенсионерам, значит, с этого периода и изменят порядок», - подытожил он.
Индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась с 2016 года из-за дефицита бюджета. В 2023 году численность россиян старше 60 лет, которые продолжали вести трудовую деятельность, составила 5,7 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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