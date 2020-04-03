Задержан вице-губернатор Кировской области по делу о взятках

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным правоохранительных органов, с сентября по октябрь 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, создал ОПГ для совершения коррупционной деятельности по получению взяток от предпринимателей региона.

ОПГ получала вознаграждения от предпринимателей и юридических лиц области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».