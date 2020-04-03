Задержан вице-губернатор Кировской области по делу о взятках
По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным правоохранительных органов, с сентября по октябрь 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, создал ОПГ для совершения коррупционной деятельности по получению взяток от предпринимателей региона.
ОПГ получала вознаграждения от предпринимателей и юридических лиц области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».
Сам Плитко задержан при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В настоящий моментрешается вопрос о возбуждении уголовного дела против вице-губернатора, передает RT.
Ранее сегодня сообщалось о том, что двум генералам МВД предъявлены обвинения в превышении полномочий. Они подозреваются в получении крупной взятки от бизнесмена за перевод его из СИЗО под домашний арест.
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