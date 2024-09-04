Помогают нацпроекты: В Минобрнауки рассказали, что приемная кампания была успешной
К новым национальным проектам, таким как «Приоритеты-2030», «Передовая инженерная школа», присоединяется все больше университетов, что помогает успешно готовить квалифицированные кадры, заявила НСН Ольга Петрова.
Приемная кампания в вузах прошла успешно, этому способствовали, в том числе, новые национальные проекты, рассказала корреспонденту НСН на полях ВЭФ заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.
«Новый учебный год начался очень успешно. Успешно прошла приемная кампания. Вузы, которые находятся у нас в пилотных проектах в новой системе уровней высшего образования набрали в несколько раз больше студентов. Это подчеркивает, что наша стратегическая линия успешно продвигается. Проекты «Приоритеты-2030», «Передовая инженерная школа» также развиваются и увеличивают количество вузов. У нас, на самом деле, много нацпроектов. Это и, безусловно, «Молодежь и дети», это и «Кадры», это и «Семья». Конечно, выход нацпроектов ведет к корректировке наших траекторий развития. Но, я могу сказать, что система готова к ответу на все вызовы. То единение всех, кто участвует в подготовке кадров, и работодателей, и регионального и федерального правительств, - все это показывает, что мы понимаем друг друга и двигаемся в правильном направлении», - поделилась она.
Ранее стало известно, что учащимся 78 российских вузов с 1 сентября стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки на сервисе «Госуслуг», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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