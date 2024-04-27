«Забудем об инвестициях»: Что грозит России в случае изъятия западных активов
В случае конфискации имущества частных западных инвесторов экономике России будет нанесен серьезный удар — об иностранных инвестициях можно будет надолго забыть, сказал НСН Андрей Нечаев.
Если Россия примет решение обращать взыскания на имущество западных частных лиц, про иностранные инвестиции можно будет забыть на долгие годы. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на закон США о конфискации российских активов предложил обращать взыскания (например, по решению суда) на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права). Нечаев заявил, что в этом случае пострадают не только владельцы активов, но и российская экономика.
«Пострадают в первую очередь, безусловно, владельцы этих активов. Стратегически пострадает, конечно, российская экономика в целом, потому что после этого можно будет на долгие годы забыть об иностранных инвестициях, при том, что сейчас и так ситуация крайне неблагоприятная в этом плане, хотя ранее инвестиции из ныне недружественных стран преобладали. Как ответит Запад, можно только догадываться: все-таки отъем государственных и частных активов — это разные истории. Но не исключаю, что они пойдут по пути ужесточения работы с российскими активами частных лиц, которые заморожены уже сейчас. Но если сейчас они просто заморожены, иногда выдаются лицензии на их разморозку, не исключено, что после предлагаемых Медведевым мер эта практика прекратится», — сказал Нечаев.
Ранее сообщалось, что Швейцария с 2022 года разблокировала около $317 млн российских активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru