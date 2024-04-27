«Забудем об инвестициях»: Что грозит России в случае изъятия западных активов

«Пострадают в первую очередь, безусловно, владельцы этих активов. Стратегически пострадает, конечно, российская экономика в целом, потому что после этого можно будет на долгие годы забыть об иностранных инвестициях, при том, что сейчас и так ситуация крайне неблагоприятная в этом плане, хотя ранее инвестиции из ныне недружественных стран преобладали. Как ответит Запад, можно только догадываться: все-таки отъем государственных и частных активов — это разные истории. Но не исключаю, что они пойдут по пути ужесточения работы с российскими активами частных лиц, которые заморожены уже сейчас. Но если сейчас они просто заморожены, иногда выдаются лицензии на их разморозку, не исключено, что после предлагаемых Медведевым мер эта практика прекратится», — сказал Нечаев.

Ранее сообщалось, что Швейцария с 2022 года разблокировала около $317 млн российских активов.

