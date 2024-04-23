Швейцария разблокировала российские активы на $317 миллионов
Швейцария с 2022 года разблокировала около $317 миллионов долларов активов из России, говорится в заявлении на сайте Федерального совета (правительства) страны.
Отмечается, что активы разблокировали после проверок и внесения изменений в санкционные списки. Исключение из перечней отдельных лиц позволило разморозить финансовые средства на сумму $164 миллиона.
«Проведенные тщательные разъяснения показали, что правовые условия для замораживания этих активов не были соблюдены», - сказано в сообщении.
Ранее правительство Швейцарии отказалось присоединяться к международной группе по поиску активов россиян. Федеральный совет уточнил, что может изменить решение, если это будет отвечать интересам страны, передает «Радиоточка НСН».
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