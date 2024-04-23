Швейцария разблокировала российские активы на $317 миллионов

Отмечается, что активы разблокировали после проверок и внесения изменений в санкционные списки. Исключение из перечней отдельных лиц позволило разморозить финансовые средства на сумму $164 миллиона.

«Проведенные тщательные разъяснения показали, что правовые условия для замораживания этих активов не были соблюдены», - сказано в сообщении.

Ранее правительство Швейцарии отказалось присоединяться к международной группе по поиску активов россиян. Федеральный совет уточнил, что может изменить решение, если это будет отвечать интересам страны, передает «Радиоточка НСН».

