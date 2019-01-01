Отношения США и Германии стали наихудшими со времен Второй мировой войны

Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер заявил о «разбитой вдребезги» дружбе между США и Германией. По его мнению, об этом свидетельствует неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в ФРГ. Автор статьи называет Соединенные Штаты «недругами», против которых «нужно формировать альянсы». Бресслер полагает, что восстановление партнерских отношений между странами возможно лишь после того, как нынешний американский лидер Дональд Трамп покинет свой пост. По словам журналиста, Трамп ведет с союзниками «грубую властную политику».

Никогда еще американо-германские отношения со времен Второй мировой войны не были такими плохими, как сейчас. Об этом говорит не только отмена визита Помпео, заявил в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.

«На всех саммитах, которые ЕС и НАТО проводили за последние месяцы, из уст высшего американского руководства звучали очень серьезные упреки в адрес Германии. Трамп в своей политике протекционизма, эгоистичной политике «Америка впереди всех» рассматривает Россию, Китай и, как ни странно, Германию как серьезных конкурентов на мировой арене. Он с ними борется. С Германией не так сильно, как с Россией и Китаем, но санкции против Германии тоже могут быть скоро введены из-за строительства газопровода «Северный поток—2». Никогда еще американо-германские отношения со времен Второй мировой войны не были такими плохими, как сейчас», — утверждает политолог.

Администрация Трампа явно дает понять, что она очень недовольна своим главным союзником в Европе.

«Немцы строят «Северный поток—2», конкурируют с США в экономических вопросах и громче всех говорят, что нужно строить свою собственную европейскую безопасность, армию, что США рассматривают как конкуренцию НАТО. Они хотят, чтобы европейцы сидели, покупали производство, продукцию и газ в Америке», — добавил собеседник НСН.

По мнению Рара, причина ухудшения отношений между США и Германией не только в нынешнем американском лидере, а в изменении мировой политики.

«США Европа уже не нужна: они видят, что за нее нужно платить. Трезвомыслящие американцы понимают, что никто на Европу нападать не хочет. С Россией у американцев просто геополитическое противостояние, но все понимают, что никакой войны на территории НАТО не будет. Поэтому Европа стала для американцев слишком дорогостоящим удовольствием. Они хотят заставить европейцев за свою оборону самим платить и дальше помогать служить американской идее Pax Americana («Американский мир»). Германия громче всех выступает против такой политики, критикует ее», — полагает европейский эксперт.

Отмену визита американского госсекретаря политолог считает унижением для немцев.

«Все в Германии стояли по струнке, визит Помпео был запланирован. Меркель и ее министры радовались, что с ним можно обсудить тему Ближнего Востока, будущего НАТО, Украины... А тот обозначил этот визит, чтобы закамуфлировать свой тайный визит в Багдад. Этим он посадил немецкое правительство в лужу. С улыбкой сказал, что приедет в другой раз, это тоже унижение», — полагает Александр Рар.

По мнению германского политолога, США не собираются идти на ухудшение отношений с ФРГ, но они начинают командовать своими союзниками и такая тактика не изменится даже с уходом Трампа.

«Немецкая руководящая элита уже два года в шоке от того, как США обращаются с ней. В руководстве Германии считают, что все изменится к лучшему, когда уйдет Трамп. Надеются, что на его место придет бывший заместитель Обамы Джо Байден, и с американцами можно будет продолжать дружбу. Также они надеются, что Англия не уйдет из ЕС и будет повторный референдум по брекзиту. Это ужасно наивные представления элит, которые проигрывают свою власть и влияние. Это страх перед потерей значимости самой Европы. Но сделать ничего нельзя: Америка сильнее и она решает, куда послать своего госсекретаря. Думаю, политика американцев будет такой на долгие годы. Они больше не будут терпеть демократические взаимоотношения. Немцы выступают против, но их будут ставить на место», — спрогнозировал ситуацию Рар.

Ранее немецкий политолог в интервью НСН рассказал, чем вызвано желание немецких депутатов устрашить Россию.

