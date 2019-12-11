Россияне в долгах. Эксперты НСН обсудят массовую закредитованность

Тем не менее, правительство планирует бороться со сложившейся ситуацией. Так, в Минэкономразвитии намерены сократить к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты, до 10%. В Центробанке также обратили внимание на эту проблему, в связи, с чем в 2020 году обязательные платежи могут вырасти почти на 5%.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

· Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев;

· Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» Общероссийского Народного Фронта подготовил обновление карты закредитованности россиян. И подводя промежуточные итоги года, их эксперты впервые представят актуальную статистику кредитной нагрузки российских семей в пресс-центре НСН.

Также участники пресс-конференции подведут итоги года по закредитованности россиян, расскажут о последствиях сложившейся ситуации, а также дадут прогнозы на 2020 год.



