Россияне в долгах. Эксперты НСН обсудят массовую закредитованность
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
2019 год отметился пугающей статистикой степени закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более половины своих доходов за кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан.
Тем не менее, правительство планирует бороться со сложившейся ситуацией. Так, в Минэкономразвитии намерены сократить к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты, до 10%. В Центробанке также обратили внимание на эту проблему, в связи, с чем в 2020 году обязательные платежи могут вырасти почти на 5%.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;
· Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев;
· Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» Общероссийского Народного Фронта подготовил обновление карты закредитованности россиян. И подводя промежуточные итоги года, их эксперты впервые представят актуальную статистику кредитной нагрузки российских семей в пресс-центре НСН.
Также участники пресс-конференции подведут итоги года по закредитованности россиян, расскажут о последствиях сложившейся ситуации, а также дадут прогнозы на 2020 год.
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