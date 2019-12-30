За переводы по номеру телефона обяжут платить

При этом, некоторые банки уже взимают комиссию за переводы по номеру телефоны – «СКБ-банк», «Райффайзенбанк», уточняет «URA.RU». Готовятся к нововведению «АК Барс» и «Русский стандарт». Не намеренны пока вводить подобные требования Росбанк, «ФК Открытие» и «Тинькофф Банк».

Комиссия для банков за переводы от 1 до 3 тыс рублей составляет 80 копеек, от 3 до 6 тыс рублей – 2 рубля, а свыше 6 тыс рублей – 3 рубля.

Ранее ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство тарифным коридором 0,2-0,7%. Оптимальными расценками ритейл считает 0,3-0,4%, иначе «систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», утверждают в АКИТ. В банках установленным коридором также недовольны. Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин рассказал в эфире НСН, что стороны должны прийти к соглашению, устраивающее всех участников сделки. Тем не менее, по словам эксперта, платить в итоге все равно придется потребителю.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января текущего года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Кроме возможности переводить средства по номеру телефона, планируется добавить функцию оплаты в торговых точках по QR-коду.







