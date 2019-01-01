Банки спорят, а платит потребитель. Экс-глава ЦБ о системе быстрых платежей
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин рассказал в эфире НСН, что сторонам придется прийти к договоренности, но это не снизит финансовую нагрузку с плеч обычных россиян.
Крупный ритейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) - проекте ЦБ РФ - из-за высоких комиссий на эквайринг, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство тарифным коридором 0,2-0,7%. Оптимальными расценками ритейл считает 0,3-0,4%, иначе «систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», утверждают в АКИТ. В банках установленным коридором также недовольны. По мнению собеседников газеты, такие тарифы ниже себестоимости и отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин рассказал в эфире НСН, что стороны должны прийти к соглашению, устраивающее всех участников сделки. Тем не менее, по словам эксперта, платить в итоге все равно придется потребителю.
«На рынке внедрения различных IT-методов расчетов нет конкуренции, нет рынка. Максимум два участника всей этой схемы – Сбербанк и Центробанк. Никаких альтернатив им не видно. Поэтому им просто придется договариваться между собой и остальными партнерами. Это заведомо олигополистический рынок. Здесь будут решать вопросы лоббирования, непонятно, на какой основе будет строиться ценообразование. На этом рынке есть один диктующий игрок, который должен провести все эти переговоры и найти какие-то решения. Заведомо нерыночные. Если есть рыночное ценообразование – вы видите реальные цены на услуги или на любой другой товар. А если его нет, то это переговорный процесс, надо учитывать позиции друг друга. Обычно это не становится публичным, но, видимо, жесткость сторон оказалась более высокой, чем когда люди просто проводят совещания и находят компромиссы. Видимо, чтобы не сделать убыточным систему, то нужна такая оплата этого сервиса. Дальше уже думают, на кого ее переложить – на розничные сети, на электронную торговлю, в конце концов, все равно оплатит потребитель. А вот как это распределится между участниками забега, кому достанется хоть какой-то доход, это вопрос. Я думаю, что государство все-таки себя не будет награждать прибылью, а договорятся компромиссно ее разделить между участниками рыночного процесса», - заявил он.
Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. В дальнейшем планируется добавить функцию оплаты в торговых точках по QR-коду и другие возможности.
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