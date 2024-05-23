За год средний размер потребительского кредита вырос на 25%

С мая 2023 года средний размер потребительского кредита в России увеличился на 25%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные банка Синара.

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Уточняется, что в 2023 году средний займ составлял 510 тысяч рублей, в 2024 году показатель вырос до 640 тысяч рублей. Как рассказал изданию директор розничного бизнеса банка Андрей Хафизов, до конца 2024 года в отрасли ожидают рост объема выдачи кредитов на 15%.

«Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки. Цены на все это увеличиваются, растут и запрашиваемые суммы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ежемесячно россияне тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов. Эксперты отметили, что подобный уровень долговой нагрузки считается высоким. Банки выдают таким клиентам новые займы с большой осторожностью и под более высокий процент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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