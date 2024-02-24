За год новостройки в центре Москвы подорожали на 8,5 %

Так, квадратный метр в новой квартире в Центральном административном округе (ЦАО) столицы в среднем стоит 1,1 миллиона рублей (+12,8 % год к году). При этом самая низкая цена квадратного метра зафиксирована в Пресненском районе столицы — 802,5 тысячи рублей, а самый дорогой «квадрат» оказался в Тверском районе — 2,2 миллиона рублей.

На сегодняшний день желающим приобрести жилье в центре Москвы, доступно около 3,3 тысячи лотов. Однако на массовый сегмент приходится только 2% лотов, тогда как на премиальный — 48,3%.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года спрос на первичную недвижимость Москвы увеличился на треть, отмечает «Радиоточка НСН».

