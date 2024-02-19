Спрос на аренду квартир-студий в России вырос на 19%

Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев объяснил рост спроса на студии их относительной дешевизной. По его словам, малогабаритным жильем в основном интересуются те, кто ранее искал однокомнатные квартиры.

«И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье», - цитирует Каменева «Газета.Ru».

По данным экспертов компании «Мир квартир», в январе аренда жилья в большинстве крупных городов России начала дешеветь. В среднем по стране показатель составил 27 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

