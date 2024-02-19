Спрос на аренду квартир-студий в России вырос на 19%
По итогам 2023 года спрос на аренду компактных квартир вырос на 19%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев объяснил рост спроса на студии их относительной дешевизной. По его словам, малогабаритным жильем в основном интересуются те, кто ранее искал однокомнатные квартиры.
«И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье», - цитирует Каменева «Газета.Ru».
По данным экспертов компании «Мир квартир», в январе аренда жилья в большинстве крупных городов России начала дешеветь. В среднем по стране показатель составил 27 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Бразилии отозвал посла в Израиле
- Эксперты назвали «Атаку титанов» лучшим аниме XXI века
- Ростовская полиция начала проверку после драки на концерте Глеба Самойлова
- Спрос на аренду квартир-студий в России вырос на 19%
- Центробанк заявил о сохранении высоких темпов роста цен
- Путин поручил заняться оцифровкой советских мультфильмов
- Калининградский «Автотор» запустил производство собственного электромобиля
- В квартире на западе Москвы нашли тела мужчины и женщины
- Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией
- Путин временно передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru