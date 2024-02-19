Спрос на аренду квартир-студий в России вырос на 19%

По итогам 2023 года спрос на аренду компактных квартир вырос на 19%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Госдума планирует запретить сдавать квартиры без счетчиков

Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев объяснил рост спроса на студии их относительной дешевизной. По его словам, малогабаритным жильем в основном интересуются те, кто ранее искал однокомнатные квартиры.

«И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье», - цитирует Каменева «Газета.Ru».

По данным экспертов компании «Мир квартир», в январе аренда жилья в большинстве крупных городов России начала дешеветь. В среднем по стране показатель составил 27 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АрендаЖилье

Горячие новости

Все новости

партнеры