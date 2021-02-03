Хуже уже не будет. Экс-министр экономики оценил ситуацию в России
Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН согласился с тезисом Bloomberg о скромном спаде в России, но не выразил надежд на будущее.
Меньший спад фоне эпидемии COVID-19 в 2020 году по сравнению с большинством крупнейших экономик мира наблюдается в экономической ситуации в России. Об этом пишет агентство Bloomberg. По мнению его авторов, это стало следствием решения правительства России не вводить локдаун в стране во второй половине года.
Экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН согласился с тезисом о меньшем спаде в России, однако раскритиковал выводы из него.
«Пожалуй, согласен. Но дело не в карантине. Это зависит от экономической ситуации в стране, а не от политики. Никаких блестящих достижений нет», - сказал Ясин.
По его мнению, текущая экономическая ситуация в России не дает оснований для надежд на заметное улучшение положения россиян, но и хуже не будет. «Есть некоторые возможности, чтобы не было более тяжелых последствий для экономики страны. Никаких ужасов я не ожидаю», - заключил эксперт.
В прошлом году ВВП России сократился на 3,1%. По данным Bloomberg, в 2021 году стране прогнозируют экономический рост в 3%.
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