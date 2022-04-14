МИД РФ: Страны ЕАЭС хотят отказаться от расчетов в долларах

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во взаиморасчетах стремятся уйти от доллара. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора первого департамента стран СНГ МИД России Михаила Евдокимова.

По его словам, в объединении хотят начать более широко использовать национальные валюты.