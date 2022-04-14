МИД РФ: Страны ЕАЭС хотят отказаться от расчетов в долларах
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во взаиморасчетах стремятся уйти от доллара. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора первого департамента стран СНГ МИД России Михаила Евдокимова.
По его словам, в объединении хотят начать более широко использовать национальные валюты.
Евдокимов напомнил, что еще до введения санкций против российской финансовой и банковской систем, доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС уже превышала 70%.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru