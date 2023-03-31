Япония запретит экспорт в Россию стальных изделий, оптоволокна и детских игрушек

Ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией на Украине и начнут действовать с 7 апреля.

Так, Токио запретит вывозить в РФ материалы, которые могут использовать для производства беспилотников, компоненты для авиации и космической отрасли, генераторы, оптоволокно, пишет Ura.ru.

Кроме того, в перечень запрещенной продукции включили все детские игрушки с колесами, сборные модели, головоломки, пазлы, отмечает РЕН ТВ.

