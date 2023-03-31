Япония запретит экспорт в Россию стальных изделий, оптоволокна и детских игрушек

Правительство Японии запретит экспорт в Россию изделий из стали и алюминия, компонентов для авиации и космической отрасли, детских игрушек. Об этом сообщили в японском министерстве экономики, торговли и промышленности, передает ТАСС.

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Ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией на Украине и начнут действовать с 7 апреля.

Так, Токио запретит вывозить в РФ материалы, которые могут использовать для производства беспилотников, компоненты для авиации и космической отрасли, генераторы, оптоволокно, пишет Ura.ru.

Кроме того, в перечень запрещенной продукции включили все детские игрушки с колесами, сборные модели, головоломки, пазлы, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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