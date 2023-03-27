Япония продолжит участие в проектах на Сахалине
Япония продолжит участвовать в энергетических проектах на Сахалине, Токио считает их важными с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
По словам политика, в дальнейшем будет расти спрос на сжиженный природный газ (СПГ).
«Проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности ... мы сохраним долю в них», — цитирует Кисиду РИА Новости.
Политик отметил, что Токио взаимодействует по вопросам энергетики со странами Группы семи и мировым сообществом, пишет Ura.ru.
Кроме того, премьер указал, что во второй половине прошлого года Япония сократила импорт российской нефти на 90%, угля из РФ — на 60%, отмечает телеканал «360».
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