Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»
Власти Японии хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
«Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект "Сахалин-1" является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1"», — цитирует министра РИА Новости.
Нисимура отметил, что провел встречу с руководством имеющей долю в проекте компании SODECO и передал просьбу «положительно рассмотреть данный вопрос», пишет Газета.ру.
В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился создать нового оператора «Сахалина-1», управлять им будет одна из структур «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф», напоминает РИА ФАН.
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