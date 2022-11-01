Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»

Власти Японии хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»

«Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект "Сахалин-1" является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте "Сахалин-1"», — цитирует министра РИА Новости.

Нисимура отметил, что провел встречу с руководством имеющей долю в проекте компании SODECO и передал просьбу «положительно рассмотреть данный вопрос», пишет Газета.ру.

В октябре президент РФ Владимир Путин распорядился создать нового оператора «Сахалина-1», управлять им будет одна из структур «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф», напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СахалинЯпония
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