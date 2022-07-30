Япония информировала США о намерении оставить доли в «Сахалине-2»
Япония планирует сохранить доли в проекте «Сахалин-2», несмотря на решения России назначить оператором отечественное общество с ограниченной ответственностью. Об этом японская сторона уведомила США на прошедших переговорах министров иностранных дел и экономики стран, которые состоялись в Вашингтоне 29 июля. Такое заявление сделал журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда журналистам телеканала NHK в субботу.
«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», - приводит его слова ТАСС.
Хотя звучат призывы к Японии выйти из проекта, Хагиуда отметил, что в этом случае вместо японских компаний. Задействованных в реализации «Сахалина-2», придут другие, что «лишь увеличит доходы России».
Ранее, 16 июля, стало известно о переговорах правительства Японии с компаниями Mitsui и Mitsubishi о сохранении их доли в проекте «Сахалин-2» на фоне решения РФ сделать оператором российское ООО, сообщило агентство Kyodo.
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