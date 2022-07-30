Япония информировала США о намерении оставить доли в «Сахалине-2»

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», - приводит его слова ТАСС.

Хотя звучат призывы к Японии выйти из проекта, Хагиуда отметил, что в этом случае вместо японских компаний. Задействованных в реализации «Сахалина-2», придут другие, что «лишь увеличит доходы России».

Ранее, 16 июля, стало известно о переговорах правительства Японии с компаниями Mitsui и Mitsubishi о сохранении их доли в проекте «Сахалин-2» на фоне решения РФ сделать оператором российское ООО, сообщило агентство Kyodo.

