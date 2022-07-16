СМИ: Япония хочет сохранить долю в «Сахалине-2»
Власти Японии настроены сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источник в правительстве.
По данным СМИ, сейчас идет согласование с участвующими в проекте японскими компаниями Mitsui и Mitsubishi.
Как сообщает газета Nikkei, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что местные компании должны «крепко удерживать» своб долю в предприятии.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, предусматривающий передачу «Сахалина-2» новому, российскому, оператору. Ранее оператором проекта была компания Sakhalin Energy, половина акций которой принадлежит «Газпрому», 27,5% (минус одна акция) — вышедшей из предприятия британской Shell, 12,5 и 10 процентов соответственно — Mitsui и Mitsubishi.
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