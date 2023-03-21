«Яндекс» подал апелляцию о делистинге своих акций на бирже Nasdaq

Отмечается, что делистинг акций компании на бирже Nasdaq приостановят на время рассмотрения апелляции, но торги производиться не будут. Они были остановлены 28 февраля прошлого года.

Ранее в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский усомнился в целесообразности обжалования решения о делистинге акций российских компаний на бирже Nasdaq.

В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.

