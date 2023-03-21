«Яндекс» подал апелляцию о делистинге своих акций на бирже Nasdaq

Компания «Яндекс» сообщила о подаче апелляции на решение биржи Nasdaq о делистинге своих акций, следует из сообщения компании.

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Отмечается, что делистинг акций компании на бирже Nasdaq приостановят на время рассмотрения апелляции, но торги производиться не будут. Они были остановлены 28 февраля прошлого года.

Ранее в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский усомнился в целесообразности обжалования решения о делистинге акций российских компаний на бирже Nasdaq.

В конце февраля 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на бирже NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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