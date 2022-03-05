X5 Group ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла
Компания X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.
Так, в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы, в частности на сахар, гречневую крупу и подсолнечное масло. Отмечается, что у поставщиков достаточные запасы продуктов, но они не успевают их фасовать и подготавливать для поставок в торговые сети.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции на Украине.
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