WSJ: в США могут обанкротиться сотни банков

Судьбу Silicon Valley Bank (SVB) могут повторить сотни кредитных организаций в США, пишет The Wall Street Journal.

Минфин США допустил, что американцы начнут массово снимать деньги со счетов банков

По данным издания, обанкротиться могут почти 200 американских банков. Газета ссылается на исследование экономистов, которые проанализировали текущую ситуацию в финансовом секторе США.

Эксперты обратили внимание на серьезные потери банков из-за повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

В исследовании отмечается, что вкладчики находящихся в зоне риска финансовых организаций могут не получить свои средства.

Банковский кризис в США способен ударить по дружественным России странам, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Предприниматель назвал «агонией» ситуацию в финансовой отрасли Соединенных Штатов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкротствоБанкиСША

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