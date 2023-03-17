WSJ: в США могут обанкротиться сотни банков

По данным издания, обанкротиться могут почти 200 американских банков. Газета ссылается на исследование экономистов, которые проанализировали текущую ситуацию в финансовом секторе США.

Эксперты обратили внимание на серьезные потери банков из-за повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

В исследовании отмечается, что вкладчики находящихся в зоне риска финансовых организаций могут не получить свои средства.

Банковский кризис в США способен ударить по дружественным России странам, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Предприниматель назвал «агонией» ситуацию в финансовой отрасли Соединенных Штатов, передает НСН.

