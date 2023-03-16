Минфин США допустил, что американцы начнут массово снимать деньги со счетов банков

Банки США могут столкнуться с массовым снятием их клиентами средств со счетов. Об этом предупредила министр финансов Джанет Йеллен.

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Глава ведомства не исключила банкротства других банков после произошедшего с Silicon Valley Bank (SVB). Йеллен напомнила, что финансовая организация столкнулась с массовым снятием клиентами денежных средств.

По ее мнению, другие американские банки также могут быть признаны неплатежеспособными. Вероятность такого развития событий министр финансов США назвала «чрезвычайно высокой».

Предсказавший финансовый кризис 2008 года инвестор и аналитик Роберт Кийосаки ранее заявил, что ждет банкротства второго крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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