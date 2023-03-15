Дерипаска заявил о риске кризиса в США для дружественных России стран
Кризис в банковской отрасли США может ударить по дружественным России странам. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бизнесмен Олег Дерипаска.
Происходящее в финансовой системе США предприниматель назвал «агонией». По его мнению, американский кризис заденет важные для РФ рынки металлов, удобрений и продовольствия
Дерипаска призвал власти разработать план антикризисных мероприятий. Необходимо поддерживать инвестиции в реструктуризацию экономики и импортозамещение, считает предприниматель.
Международное рейтинговое агентство Moody's ранее понизило прогноз по банковской системе США до «негативного». Аналитики указали на «стремительное ухудшение операционной среды», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Дерипаска заявил о риске кризиса в США для дружественных России стран
- «Зенит» уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
- Шойгу предупредил Остина о рисках эскалации из-за полетов американских дронов
- Экс-командующий Черноморским флотом заявил о риске удара ВСУ при подъеме американского дрона
- СМИ: рядом с местом взрыва «Северного потока» находился разведывательный корабль ФРГ
- Минпросвещения: отменять ЕГЭ без широкого экспертного обсуждения нельзя
- Пентагон предложил Зеленскому самостоятельно решить вопрос с Артемовском
- Военкор Сладков сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области
- Путин назначил члена правительства ЛНР и.о. главы Чукотки
- СМИ: банк Credit Suisse попросил помощи у швейцарских регуляторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru