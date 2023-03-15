Дерипаска заявил о риске кризиса в США для дружественных России стран

Происходящее в финансовой системе США предприниматель назвал «агонией». По его мнению, американский кризис заденет важные для РФ рынки металлов, удобрений и продовольствия

Дерипаска призвал власти разработать план антикризисных мероприятий. Необходимо поддерживать инвестиции в реструктуризацию экономики и импортозамещение, считает предприниматель.

Международное рейтинговое агентство Moody's ранее понизило прогноз по банковской системе США до «негативного». Аналитики указали на «стремительное ухудшение операционной среды», передает НСН.

