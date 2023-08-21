WSJ: Длившийся 40 лет «экономический бум» в Китае закончился
Длившийся на протяжении 40 лет экономический рост Китая резко замедлился, из-за закредитованности и разрушения отношений с Западом страну может ожидать затяжная стагнация. Об этом пишет Wall Street Journal.
В материале отмечается, что экономическая модель, которая вывела Китай в статус великой державы, оказалась сломана. В частности, экономика КНР столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их партнерами. Это угрожает иностранным инвестициям в страну.
«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — пишет Wall Street Journal.
По данным Международного валютного фонда, в ближайшее время рост ВВП Китая может составить менее 4%, что ниже половины его показателя за последние 40 лет, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru