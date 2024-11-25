В Wildberries запустили сервис потребительского кредитования

Уточняется, что кредит доступен только при оформлении покупок на сумму от 30 тысяч рублей. При этом договор с банком начнет действовать после того, как покупатель получит товар на пункте выдачи.

Представители компании ожидают, что новый сервис позволит покупателям лучше управлять бюджетом, а продавцам — увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком.

Ранее сообщалось, что маркетплейс запустит возможность торговли продавцов и юридических лиц, B2B-продажи будут развивать на платформе «Wildberries для бизнеса», напоминает «Радиоточка НСН».

