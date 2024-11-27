В России резко вырос спрос на косметику

В России в 2024 году резко вырос спрос на косметику, сообщают «Известия» со ссылкой на данные предоставленные маркетплейсами Ozon и Wildberries.

Производство духов и одеколонов в России в первой половине 2024 года достигло рекорда

В текущем году прирост потребления составил от 44 до 58%. Больше всего покупатели приобретали косметику в таких сегментах, как «Средства для детей и беременных», «Парфюмерия» и «Ароматерапия».

«При этом по итогам трех кварталов 2024 года 38% продаж косметики на Ozon пришлось на российские бренды», — уточнили в компании.

Чаще всего приобретаются пробники и наборы различных духов, маски и спреи для волос с кератином и патчи для глаз.

Ранее в Потребительский союзе заявили, что в России 65% косметики содержат опасные вещества, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
ТЕГИ:БрендыСоюз ПотребителейРоссияКосметика

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