В России резко вырос спрос на косметику
В России в 2024 году резко вырос спрос на косметику, сообщают «Известия» со ссылкой на данные предоставленные маркетплейсами Ozon и Wildberries.
В текущем году прирост потребления составил от 44 до 58%. Больше всего покупатели приобретали косметику в таких сегментах, как «Средства для детей и беременных», «Парфюмерия» и «Ароматерапия».
«При этом по итогам трех кварталов 2024 года 38% продаж косметики на Ozon пришлось на российские бренды», — уточнили в компании.
Чаще всего приобретаются пробники и наборы различных духов, маски и спреи для волос с кератином и патчи для глаз.
Ранее в Потребительский союзе заявили, что в России 65% косметики содержат опасные вещества, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru