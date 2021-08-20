Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах российским банкам
Российский онлайн-ритейлер Wildberries заявил о давлении со стороны иностранных платежных систем на банки РФ из-за решения о взимании дополнительной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».
Отмечается, что компании стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем с угрозами санкций российским банкам.
В компании заявили, что считают подобного рода явления недобросовестной конкуренцией и попыткой воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.
Ранее компания Wildberries отвергла обвинения в дискриминации, которые последовали за решением маркетплейса снизить цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. При этом, онлайн-площадка начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами Mastercard и Visa.
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