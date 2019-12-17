Взять ипотечный кредит в России станет сложнее

17 декабря 201916:32

ЦБ России в 2020 году ужесточит процедуру выдачи ипотечных кредитов банками, введя дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Изменения должны вступить в силу с 1 июля 2020 года.

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Надбавки планируют устанавливать в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента и первоначального взноса по кредиту. В случае, если ПДН заемщика превышает 50 процентов, будет применяться повышенный коэффициент.

Отмечается, что мера направлена на увеличение капиталов банка в случае необходимости покрытия убытков на фоне внешних или внутренних шоков.

Кроме того, меры ЦБ будут способствовать сбалансированности роста ипотечного портфеля с точки зрения возможных кредитных рисков.

Ранее в Центробанке обратили внимание на темпы роста ссудной задолженности по ипотечным кредитам. По состоянию на 1 ноября 2019 года она составляет 20,8%, передает RT.

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