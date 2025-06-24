«Ставка будет снижаться»: Депутат Кирьянов отверг скорую стагфляцию экономики РФ

Российской экономике не грозит рецессия в текущих реалиях, рассказал НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Ключевая ставка Центробанка продолжит снижаться, однако пока нет уверенности, что к концу 2025 года она достигнет 16-17%, заявил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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Российская экономика приближается к стагфляции — сочетанию падения экономики и инфляции, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ Борис Титов. По его словам, текущую ситуацию в российской экономике можно охарактеризовать, как «мороз». В свою очередь руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган допустил, что прогноз средней ключевой ставки на 2025 год в диапазоне 19,5-21,5% предполагает возможность ее снижения при дальнейшем замедлении инфляции. Кирьянов заметил, что ключевая ставка в России будет снижаться.

«Ставка будет снижаться, будут вырабатываться новые экономические решения. Не вполне согласен с тем, что у нас стагфляция или, не дай Бог, рецессия. Конечно, в рамках ПМЭФ представители Российской Федерации были очень осторожны в своих прогнозах. Это тот самый минимум миниморум (минимальное значение из возможных – прим. НСН), которого точно достигнет экономика РФ. Думаю, наш рост будет не ниже 3,5-4%. Ставка точно будет снижаться, вопрос в том, достигнет ли она к концу года 16-17%», - пояснил он

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Как добавил собеседник НСН, в текущих условиях особенно важно поддерживать представителей предпринимательского сообщества.

«Важно поддерживать все предпринимательские инициативы, которые сегодня происходят в стране. С учетом санкционной политики, которая обращена против России, важно чтобы вместо антидемпинговых процедур произошло импортозамещение», - сказал Кирьянов.

В начале июня Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку, на данный момент она составляет 20%. При этом эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что к концу 2025 года показатель может достигнуть 17% и продолжит снижаться в 2026 году.

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ФОТО: РИА Новости
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