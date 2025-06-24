Российская экономика приближается к стагфляции — сочетанию падения экономики и инфляции, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ Борис Титов. По его словам, текущую ситуацию в российской экономике можно охарактеризовать, как «мороз». В свою очередь руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган допустил, что прогноз средней ключевой ставки на 2025 год в диапазоне 19,5-21,5% предполагает возможность ее снижения при дальнейшем замедлении инфляции. Кирьянов заметил, что ключевая ставка в России будет снижаться.

«Ставка будет снижаться, будут вырабатываться новые экономические решения. Не вполне согласен с тем, что у нас стагфляция или, не дай Бог, рецессия. Конечно, в рамках ПМЭФ представители Российской Федерации были очень осторожны в своих прогнозах. Это тот самый минимум миниморум (минимальное значение из возможных – прим. НСН), которого точно достигнет экономика РФ. Думаю, наш рост будет не ниже 3,5-4%. Ставка точно будет снижаться, вопрос в том, достигнет ли она к концу года 16-17%», - пояснил он