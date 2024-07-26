Выживут «оборонка» и строительство: Как повышение ставки ЦБ скажется на бизнесе

«Спрос на кредиты после увеличения ключевой ставки должен упасть, но уже при повышении до 16% мы убедились, что спрос не снижается, кредиты все равно берутся. Если взять кредиты корпоративные, они ускоряются, потому что практикуется льготное кредитование крупных корпораций, а также малого и среднего бизнеса. У предприятий есть возможность получать кредиты ниже ключевой ставки. Повышение ставки до 18% не очень поменяет ситуацию», - подчеркнул он.

При этом собеседник НСН отметил, что рост ВВП сегодня обеспечивают оборонные предприятия и строительство, а другие отрасли проседают. Двигателем экономики выступают госзаказ и инвестиции из бюджета.

«Госзаказ покрывает значительную часть прироста промышленного производства. В 2024 году этот прирост производства сильно замедлился. Сейчас интенсивно продолжают увеличиваться производства только в сфере обороны и строительства. Отсюда достаточно высокий рост ВВП – на 2-2,5%. А другие отрасли проседают. Поэтому, конечно, в другой ситуации экономический рост мог бы быть выше. Но сейчас упор именно на государственные инвестиции», - добавил Дубинин.

Привлечение кредитов при ключевой ставке в 16% уже стало нецелесообразным, бизнес сегодня рассчитывает только на господдержку, рассказал ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков «Радиоточке НСН». При этом он добавил, что высокая ключевая ставка сдерживает инфляцию и не затрагивает приоритетные отрасли.

