Вывоз зерна из России предложили ограничить

Минсельхоз обосновывает свое предложение необходимостью поддержания стабильности на отечественном рынке продовольствия, и обеспечить потребности страны в зерне. Также в ведомстве полагают, что эти меры помогут сдержать цены на продовольствие.



Ранее ведомство уже предлагало в качестве превентивной меры установить квоту в размере 20 миллионов тонн с 1 января по 30 июня 2020 года.



Отметим, что средняя стоимость пшеницы в России недавно выросла на тысячу рублей и обновила исторические максимумы — до 13,3 тыс. рублей за тонну.



Это больше стоимости нефти Urals, тонна которой на 19 марта для средиземноморского рынка стоила 12,85 тысячи рублей.

