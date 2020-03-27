Вывоз зерна из России предложили ограничить

Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временных ограничениях на экспорт зерна за пределы Евразийского союза. Ведомство предлагает установить квоту в размере 7 миллионов тонн до 30 июня 2020 года.

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Минсельхоз обосновывает свое предложение необходимостью поддержания стабильности на отечественном рынке продовольствия, и обеспечить потребности страны в зерне. Также в ведомстве полагают, что эти меры помогут сдержать цены на продовольствие.

Ранее ведомство уже предлагало в качестве превентивной меры установить квоту в размере 20 миллионов тонн с 1 января по 30 июня 2020 года.

Отметим, что средняя стоимость пшеницы в России недавно выросла на тысячу рублей и обновила исторические максимумы — до 13,3 тыс. рублей за тонну.

Это больше стоимости нефти Urals, тонна которой на 19 марта для средиземноморского рынка стоила 12,85 тысячи рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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