Вывоз зерна из России предложили ограничить
Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой о временных ограничениях на экспорт зерна за пределы Евразийского союза. Ведомство предлагает установить квоту в размере 7 миллионов тонн до 30 июня 2020 года.
Минсельхоз обосновывает свое предложение необходимостью поддержания стабильности на отечественном рынке продовольствия, и обеспечить потребности страны в зерне. Также в ведомстве полагают, что эти меры помогут сдержать цены на продовольствие.
Ранее ведомство уже предлагало в качестве превентивной меры установить квоту в размере 20 миллионов тонн с 1 января по 30 июня 2020 года.
Отметим, что средняя стоимость пшеницы в России недавно выросла на тысячу рублей и обновила исторические максимумы — до 13,3 тыс. рублей за тонну.
Это больше стоимости нефти Urals, тонна которой на 19 марта для средиземноморского рынка стоила 12,85 тысячи рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Назван срок возможного восстановления мировой экономики
- В России впервые остановлен общественный транспорт из-за коронавируса
- Вывоз зерна из России предложили ограничить
- Росавиация опровергла слухи об ограничении полетов по России
- Телеграм не самоизолировался, но всем советует