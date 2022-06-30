Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома» после сильного падения

Из-за падения ценных бумаг биржа перевела торги в режим дискретного аукциона.

«По состоянию на 11:09:00 30.06.2022 текущая цена составила 230.85 руб. (22.44 %). Произошло снижение текущей цены акций на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня: (297.65 руб)», — отмечается в сообщении площадки.

Такая ситуация сложилась на фоне решения собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год. Руководство компании считает, что выплата дивидентов нецелесообразна.

