Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома» после сильного падения
Московская биржа приостановила торги акциями компании «Газпром», которые обвалились более чем на 30%.
Из-за падения ценных бумаг биржа перевела торги в режим дискретного аукциона.
«По состоянию на 11:09:00 30.06.2022 текущая цена составила 230.85 руб. (22.44 %). Произошло снижение текущей цены акций на 20.00 % и более в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня: (297.65 руб)», — отмечается в сообщении площадки.
Такая ситуация сложилась на фоне решения собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год. Руководство компании считает, что выплата дивидентов нецелесообразна.
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