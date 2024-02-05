СМИ: Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России
Крупнейшие банки Гонконга отказываются принимать платежи из России, блокируя переводы в юанях. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на источники.
Проблемы с переводами усилились с 1 февраля 2024 года. Ранее российские компании могли отправлять платежи в гонконгские банки через системы PingPong и Xtransfer. Однако в начале февраля эти платежные системы отказались принимать платежи от российских банков. По данным издания, представители российских компаний начали открывать юрлица в других дружественных странах для проведения оплаты.
Ранее, в январе 2024 года, представители Минфина США провели несколько встреч в Гонконге. Общаясь с представителями банков, они обещали вторичные санкции за помощь России в торговле товарами двойного назначения.
Аналогичным образом развивается и ситуация с банками Турции. Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью «Радиоточке НСН» ранее рассказал, что турецкие банки уже заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах. Однако представители бизнеса рассчитывают, что этот вопрос будет решен в рамках визита в Турцию президента России Владимира Путина, который запланирован на 12 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru