«Высокие ставки и лимит»: Названы причины роста кредитования под имущество в РФ

Россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов из-за введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высоких ставок, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество для получения кредитов. Согласно данным, доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года. Так, с января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей. При этом ставки по кредитам под залог недвижимости или автомобилей обычно ниже, чем по беззалоговым: в первом квартале 2024 года она составляла порядка 18,34% против 27,2%. Шикин отметил, что подобная тенденция наблюдается в последние полтора года.