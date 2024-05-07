«Высокие ставки и лимит»: Названы причины роста кредитования под имущество в РФ
В случае залогового кредитования не применяются лимиты по долговой нагрузке, также такие кредиты дешевле, отметил в эфире НСН Владимир Шикин.
Россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов из-за введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высоких ставок, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество для получения кредитов. Согласно данным, доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года. Так, с января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей. При этом ставки по кредитам под залог недвижимости или автомобилей обычно ниже, чем по беззалоговым: в первом квартале 2024 года она составляла порядка 18,34% против 27,2%. Шикин отметил, что подобная тенденция наблюдается в последние полтора года.
«Речь идет о ломбардном кредитовании. Залоговое кредитование в банках, действительно, показывает устойчивый рост уже достаточно долгое время, примерно полтора года. Это связано с введением макропруденциальных лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высокими ставками. Это означает, что при необеспеченном кредитовании банки ограничены по показателю долговой нагрузки: они не имеют права выдавать кредиты определенной категории заемщиков. Также такие кредиты, если одобряются, сейчас достаточно дороги. А в случае залогового кредитования не применяются лимиты по показателю долговой нагрузки, также такие кредиты дешевле, потому что в стоимости залога происходит частичная компенсация риска для банка», – сказал Шикин.
При этом он отметил, что темп «ломбардного» кредитования пока не может сравниться с темпами необеспеченного потребительского кредитования.
«Сам вид такого кредитования, несмотря на растущие темпы, достаточно скромен по отношению к необеспеченному потребительскому кредитованию. Будет ли он занимать существенную долю в розничном кредитовании, сказать сложно», – резюмировал собеседник НСН.
С I квартала 2023 года для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций действуют прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов – макропруденциальные лимиты. Этот механизм предназначен для сокращения рисков закредитованности граждан. Инструмент снижает для банков стимулы выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой и искусственно удлинять их сроки.
Позднее, с 1 января 2024 года, Банк РФ ужесточил макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов, передает «Радиоточка НСН».
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