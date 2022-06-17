Выпуск обновлённой Lada Vesta NG начнётся не раньше следующего года
Производство обновлённой Lada Vesta NG будет запущено на Волжском автомобильном заводе не раньше 2023 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу ВАЗ Максима Соколова.
Премьера этой модели состоялась в феврале этого года, машина стала длиннее по сравнению с предшественницей и обзавелась новой оптикой. Кроме того, у неё будет модернизирована передняя панель, центральную консоль которой украсит новая медиасистема.
АвтоВАЗ в настоящее время выпускает упрощенную Lada Granta Classic 2022 модельного года, по цене от 658 300 рублей. У этих автомобилей отсутствует АБС и подушки безопасности, а двигатель соответствует только нормам Евро-2.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готов пересесть на автомобиль Lada.
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